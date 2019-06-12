PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Мбаппе чуть не испепелил взглядом игрока Андорры за шутку, но вмешался Гризманн

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не оценил чувство юмора хавбека сборной Андорры после матча 4-го тура отбора к Евро 2020.

Килиан Мбаппе

Игрок сборной Андорры Кристиан Мартинес пошутил над форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе после матча четвертого тура отбора к Евро 2020.

Пока Мбаппе давал послематчевое интервью, Мартинес проходил у него за спиной и шутливо сорвал с француза капюшон. Килиан не оценил выходку игрока соперника и враждебно посмотрел вслед игроку сборной Андорры.

Читайте: Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей

Вмешаться пришлось соотечественнику Мбаппе Антуану Гризманну, который с улыбкой отметил, что Килиан выглядит без капюшона лучше.

В матче против сборной Андорры Мбаппе забил свой сотый гол в карьере, а сама игра завершилась победой сборной Франции со счетом 4:0.

Ранее пресс-служба французского ПСЖ выступила с заявлением по поводу возможного трансфера Килиана Мбаппе.

Источник: L’Equipe

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ПСЖ сделал заявление относительно будущего Мбаппе
Гризманн объявил об уходе с Атлетико, фанаты сравнили его с крысой
Мбаппе дисквалифицировали на 3 матча, на Неймара завели дело
Золотая бутса 2019: Мбаппе сократил отрыв от Месси
Не Роналду! Назван самый высокооплачиваемый футболист мира
Пятов вошел в топ-5 лучших игроков сборных по версии УЕФА
Суд во Франции запретил родителям назвать ребенка в честь футболистов
ПСЖ оштрафовал Мбаппе за нарушение дисциплины
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка