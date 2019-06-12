Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не оценил чувство юмора хавбека сборной Андорры после матча 4-го тура отбора к Евро 2020.

Игрок сборной Андорры Кристиан Мартинес пошутил над форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе после матча четвертого тура отбора к Евро 2020.

Пока Мбаппе давал послематчевое интервью, Мартинес проходил у него за спиной и шутливо сорвал с француза капюшон. Килиан не оценил выходку игрока соперника и враждебно посмотрел вслед игроку сборной Андорры.

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Вмешаться пришлось соотечественнику Мбаппе Антуану Гризманну, который с улыбкой отметил, что Килиан выглядит без капюшона лучше.

Drole de scene en zone-mixte entre @KMbappe @AntoGriezmann et l’homme mystere ! #EDS pic.twitter.com/z90qFqdvGf — L’EQUIPE du soir (@lequipedusoir) 11 июня 2019 г.

В матче против сборной Андорры Мбаппе забил свой сотый гол в карьере, а сама игра завершилась победой сборной Франции со счетом 4:0.

Ранее пресс-служба французского ПСЖ выступила с заявлением по поводу возможного трансфера Килиана Мбаппе.