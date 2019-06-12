Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе не оцінив почуття гумору хавбека збірної Андорри після матчу 4-го туру відбору до Євро 2020.

Гравець збірної Андорри Крістіан Мартінес пожартував над форвардом збірної Франції Кіліаном Мбаппе після матчу четвертого туру відбору до Євро 2020.

Поки Мбаппе давав післяматчеве інтерв’ю, Мартінес проходив в нього за спиною і жартівливо зірвав з француза капюшон. Кіліан не оцінив витівку гравця суперника і вороже подивився вслід гравцю збірної Андорри.

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Втрутитися довелося співвітчизнику Мбаппе Антуану Грізманну, який з посмішкою зазначив, що Кіліан виглядає без капюшона ліпше.

Drole de scene en zone-mixte entre @KMbappe @AntoGriezmann et l’homme mystère ! #EDS pic.twitter.com/z90qFqdvGf — L’EQUIPE du soir (@lequipedusoir) 11 июня 2019 г.

В матчі проти збірної Андорри Мбаппе забив свій сотий гол у кар’єрі, а сама гра завершилася перемогою збірної Франції з рахунком 4:0.

Раніше прес-служба французького ПСЖ виступила із заявою щодо можливого трансферу Кіліана Мбаппе.