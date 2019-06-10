EA Sports представила трейлер новой игры FIFA 20, который снимали на недостроенном Дарницком вокзале в Киеве.
Electronic Arts представила трейлер новой игры FIFA 20.
Новая часть культового футбольного симулятора сосредоточена на появлении в игре режима уличного футбола, который получил название VOLTA Football, вернувшись к концепции FIFA Street.
Одной из локаций для съемок трейлера стал недостроенный Дарницкий вокзал в Киеве.
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Съемками в Украине занималась киевская продакшн-компания Radioaktive Film. Необходимые планы были отсняты в течение одного дня. В съемках приняли участие украинские стрит-футболистки.
Кадры, снятые на Дарницком вокзале, с 51-й секунды.
FIFA 20 выйдет 27 сентября этого года.
Ранее EA выпустила тизер игры FIFA 20.
Источник: The Village