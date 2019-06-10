EA Sports представила трейлер новой игры FIFA 20, который снимали на недостроенном Дарницком вокзале в Киеве.

Electronic Arts представила трейлер новой игры FIFA 20.

Новая часть культового футбольного симулятора сосредоточена на появлении в игре режима уличного футбола, который получил название VOLTA Football, вернувшись к концепции FIFA Street.

Одной из локаций для съемок трейлера стал недостроенный Дарницкий вокзал в Киеве.

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Съемками в Украине занималась киевская продакшн-компания Radioaktive Film. Необходимые планы были отсняты в течение одного дня. В съемках приняли участие украинские стрит-футболистки.

Кадры, снятые на Дарницком вокзале, с 51-й секунды.

FIFA 20 выйдет 27 сентября этого года.

Ранее EA выпустила тизер игры FIFA 20.

Источник: The Village