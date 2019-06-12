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PES 2020: вийшов трейлер гри та обкладинка з легендами Барселони

Виробник комп’ютерних ігор Konami презентував трейлер нового футбольного симулятора — Pro Evolution Soccer 2020.

PES 2020 Месси

Японський виробник комп’ютерних ігор Konami опублікував трейлер гри Pro Evolution Soccer 2020.

Головними героями нового симулятора стали два футболіста Барселони Ліонель Мессі та Рональдіньо, які прикрасили обкладинку відеогри.

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PES 2020: вийшов трейлер гри та обкладинка з легендами Барселони / 5 фотографий

Аргентинець буде у стандартній версії, а бразилець – герой спеціального видання.

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Презентував трейлер ще один екс-футболіст синьо-гранатових Андрес Інієста. Також іспанець брав участь у розробці нової версії гри.

Дата релізу PES 2020 — 10 вересня 2019 року. PES 2020 вийде на PS4, Xbox One і PC.

Раніше Electronic Arts представила трейлер нової гри FIFA 20.

ФотоPro Evolution Soccer

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