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Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с победой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил молодежную сборную Украины по футболу с победой в чемпионате мира U-20.

Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с победой

Владимир Зеленский поздравил украинских футболистов. Сборная Украины по футболу среди команд до 20 лет победила Южную Корею и впервые в истории стала чемпионом мира.

– Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу – вы невероятные! Вы – победители, вы – наша надежда, вы – свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина – даже больше, – написал Зеленский.

Украинских спортсменов поздравил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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– Мы – Чемпионы Мира! Вот и все, что вам нужно знать про сегодняшний футбольный вечер! Браво, ребята, – написал премьер-министр.

Напомним, Сборная Украины U-20 впервые победила на чемпионате мира по футболу, обыграв в финале Южную Корею со счетом 3: 1.

Фото: Getty Images

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