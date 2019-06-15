Сборная Украины U-20 впервые победила на чемпионате мира по футболу, обыграв в финале Южную Корею со счетом 3:1.

Украина – Южная Корея – 3:1.

Голы: Ли Кан Ин, 5(П), Супряга, 34, 53, Цитаишвили, 89.

Украинцы очень быстро пропустили первый гол. Сборная Южной Кореи реализовала пенальти уже на 5 минуте. 0:1.

После этого корейцы сели в обороне всей командой. Найти к ней ключ футболисты сборной Украины смогли на 34 минуте. Супряга оказался в нужном месте в нужное время и, получив мяч на подборе в штрафной, пробил низом в левый угол ворот. 1:1.

Второй тайм корейцы, как и первую половину, начали очень активно. Несмотря на это, украинцы смогли забить уже на 53 минуте. Конопля пробежал по флангу и отдал на Супрягу, который принял мяч в штрафной и нанес идеальный удар низом в левый угол ворот. 2:1 и дубль для нашего форварда.

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Далее корейцы всеми силами пытались отыграться, а футболисты сборной Украины контратаковали. На 89 минуте Цитаишвили прошел сквозь оборону и с края штрафной нанес удар в нижний угол ворот, установив финальный счет – 3:1.

Сборная Украины U-20 впервые победила на чемпионате мира по футболу, с чем мы ее поздравляем.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию финала чемпионата мира по футболу U-20 Украина – Южная Корея.