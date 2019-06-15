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Зеленський привітав молодіжну збірну України з перемогою

Президент України Володимир Зеленський привітав молодіжну збірну України з футболу з перемогою у чемпіонаті світу U-20.

Зеленський привітав молодіжну збірну України з перемогою

Володимир Зеленський привітав українських футболістів. Збірна України з футболу серед команд віком до 20 років перемогла Південну Корею та вперше в історії стала чемпіоном світу.

– Об’єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея. U-20 збірна України з футболу — ви неймовірні! Ви — переможці, ви — наша надія, ви — свідчення того, що Україна зможе все. А молода Україна — навіть більше, — написав Зеленський.

Українських спортсменів привітав і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

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– Ми — Чемпіони Світу! От і все, що вам треба знати про сьогоднішній футбольний вечір! Браво, хлопці, — написав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Збірна України U-20 вперше перемогла на чемпіонаті світу з футболу, обігравши у фіналі Південну Корею з рахунком 3:1.

Фото: Getty Images

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