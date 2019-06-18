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Bleacher Report включив двох українців у топ-10 відкриттів ЧС U-20

Авторитетне спортивне видання Bleacher Report склало рейтинг футболістів топ-10 гравців, які найкраще себе проявили на чемпіонаті світу U-20.

Сборная Украины U20

Авторитетне американське спортивне видання Bleacher Report склало рейтинг футболістів, які найкраще себе зарекомендували на чемпіонаті світу U-20.

Одразу двоє гравців збірної України потрапили у топ-10 видання: голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін та хавбек київського Динамо Сергій Булеца.

Читайте: Лунін – найкращий воротар чемпіонату світу U-20

У даному рейтингу Лунін посів десяту сходинку, а гравець біло-синіх розташувався на другій позиції.

 

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Допис, поширений Bleacher Report Football (@brfootball)

Нагадаємо, збірна України U-20 вперше перемогла на чемпіонаті світу з футболу, обігравши у фіналі Південну Корею з рахунком 3:1.

ДжерелоBleacher Report Football

Фото: Getty Images

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