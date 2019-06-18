Український голкіпер Андрій Лунін наступний сезон проведе у мадридському Реалі.

Український голкіпер Андрій Лунін стане дублером бельгійця Тібо Куртуа у мадридському Реалі.

Третім голкіпером вершкових стане гравець з молодіжної системи Реала.

Костаріканець Кейлор Навас та француз Люка Зідан покинуть вершкових під час літнього трансферного вікна. Навас може перейти до французького ПСЖ або португальського Порту, а Зідан піде в оренду.

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Сезон 2018/19 Лунін провів в оренді в Леганесі, де зіграв лише у семи матчах за огірків.

Нагадаємо, Куртуа привітав Луніна з титулом чемпіона світу у складі збірної України U-20.