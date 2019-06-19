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Факти / Спорт

Французькі тенісисти зіграли у футбол тенісним м’ячиком під час матчу

Французькі тенісисти Жо-Вільфрід Тсонга та Бенуа Пер влаштували шоу під час матчу першого кола у Галле.

Жо-Вильфрид Тсонга

В рамках першого кола турніру в німецькому Галле між собою зустрічалися французькі тенісисти Жо-Вільфрід Тсонга та Бенуа Пер.

У другому сеті при подачі Пер впустив з рук ракетку, Тсонга відбив його удар, а суперник продовжив гру ногами. Тсонга вирішив теж продемонструватим своє вміння вправлятися з м’ячем ногами.

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У підсумку тенісисти повеселили глядачів на трибунах, влаштувавши ефектний розіграш з прийомами на груди, голову та навіть удар ножицями.

Сама гра завершилася з рахунком 6:4, 7:6 на користь Жо-Вільфріда, який у другому колі зустрінеться з Роджером Федерером.

Нагадаємо, організатори тенісного турніру Вімблдон презентували ефектне промо змагань.

Фото: Dreamstime

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