Теннисистка Элина Свитолина и дзюдоистка Дарья Белодед получили высшее спортивное звание в Украине.

Четвертая ракетка мира и победительница Итогового турнира WTA Элина Свитолина и чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед получили звание Заслуженного мастера спорта Украины.

Соответствующие приказы подписал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

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На пресс-конференции в Киеве Свитолина заявила, что эта награда придаст ей больше мотивации в будущем.

— Это придаст больше мотивации для достижения вершин. Признание в Украине для меня очень важно — я здесь выросла, здесь мой дом.

Позже теннисистка на своей странице в соцсети Twitter похвасталась соответствующим удостоверением.

К слову, Свитолина за октябрь заработала больше всех среди теннисистов WTA и ATP.

Фото: Мінстерство молоді та спорту України.