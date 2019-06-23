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Європейські ігри 2019: Україна взяла 9 медалей

Україна на Європейських іграх 2019 взяла три золоті, три срібні і три бронзові медалі.

Європейські ігри 2019: Україна взяла 9 медалей

Європейські ігри 2019 Мінську тривають.

Українська збірна на Європейських іграх взяла три золоті, три бронзові і три срібні медалі.

Збірну привітав і президент України Володимир Зеленський.

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Європейські ігри 2019 – медальний залік

  • 1 золото – Дар’я Білодід, дзюдо;
  • 2 золото – Георгій Зантарая, дзюдо;
  • 3 золото – Анастасія Сапсай, самбо;
  • 1 срібло – Олена Сайко, самбо;
  • 2 срібло – Олег Омельчук, стрільба з пневматичного пістолета;
  • 3 срібло – Анастасія Новікова, самбо;
  • 1 бронза – Наталія Смаль, самбо;
  • Дві бронзи – Влада Никольченко, вправи з обручем і булавами.
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Європейські ігри 2019: Україна взяла 9 медалей / 7 фотографий

Нагадаємо, дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала першу для України золоту медаль на Європейських іграх 2019, які проходять в Мінську (Білорусь).

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