Україна на Європейських іграх 2019 взяла три золоті, три срібні і три бронзові медалі.
Європейські ігри 2019 Мінську тривають.
Українська збірна на Європейських іграх взяла три золоті, три бронзові і три срібні медалі.
Збірну привітав і президент України Володимир Зеленський.
Читайте: Світоліній та Білодід дали звання заслужених майстрів спорту
Європейські ігри 2019 – медальний залік
- 1 золото – Дар’я Білодід, дзюдо;
- 2 золото – Георгій Зантарая, дзюдо;
- 3 золото – Анастасія Сапсай, самбо;
- 1 срібло – Олена Сайко, самбо;
- 2 срібло – Олег Омельчук, стрільба з пневматичного пістолета;
- 3 срібло – Анастасія Новікова, самбо;
- 1 бронза – Наталія Смаль, самбо;
- Дві бронзи – Влада Никольченко, вправи з обручем і булавами.
Європейські ігри 2019: Україна взяла 9 медалей / 7 фотографий
Нагадаємо, дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала першу для України золоту медаль на Європейських іграх 2019, які проходять в Мінську (Білорусь).