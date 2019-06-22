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Факты / Спорт

Европейские игры 2019: дзюдоистка Белодед завоевала первое золото для Украины

Дзюдоистка Дарья Белодед завоевала первую для Украины золотую медаль на Европейских играх 2019, которые проходят в Минске (Беларусь).

белодед

Дарья Белодед завоевала золотую медаль на Европейских играх 2019 в Минске.

18-летняя дзюдоистка стала лучшей на соревнованиях в весовой категории до 48 кг.

Читайте: Свитолиной и Белодед дали звание заслуженных мастеров спорта

В финале спортсменка победила чемпионку Европы 2018 россиянку Ирину Долгову.

Украинка победила со счетом 1:0.

Напомним, в сентябре 2018 года Белодед победила на взрослом чемпионате по дзюдо.

Джерело: НОК Украины

Фото: НОК Украины

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