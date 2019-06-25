Мужчина из Ирана склонил к сексу более 20 женщин, притворяясь форвардом Барселоны и сборной Аргентины Лионелем Месси.

Иранец Риза Перестес, который внешне очень похож на звезду каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси, склонял девушек к сексу.

Притворяясь звездным футболистом, мужчина затащил в постель более 20 женщин.

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На мужчину уже подали в суд по меньшей мере 23 жертвы.

Iran: Il avait des relations sexuelles avec des femmes en prétendant être Messi. Il est poursuivi en justice par 23 femmes. pic.twitter.com/16CEOlkuy7 — Insolite TV (@Insolite_TV) 23 июня 2019 г.

Относительно истинного Месси, то он женат с подругой детства – Антонелло Роккуццо. У супругов есть трое детей – Тьяго, Чиро и Матео.

К слову, в Великобритании разгорелся скандал из-за нового турнир по гольфу, который должен пройти в августе в Эссексе.

Фото: Insolite TV

Источник: Insolite TV