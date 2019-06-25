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Факты / Спорт

Двойник Месси склонял девушек к сексу. На его счету 23 жертвы

Мужчина из Ирана склонил к сексу более 20 женщин, притворяясь форвардом Барселоны и сборной Аргентины Лионелем Месси.

Двойник Месси

Иранец Риза Перестес, который внешне очень похож на звезду каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси, склонял девушек к сексу.

Притворяясь звездным футболистом, мужчина затащил в постель более 20 женщин.

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На мужчину уже подали в суд по меньшей мере 23 жертвы.

Относительно истинного Месси, то он женат с подругой детства – Антонелло Роккуццо. У супругов есть трое детей – Тьяго, Чиро и Матео.

К слову, в Великобритании разгорелся скандал из-за нового турнир по гольфу, который должен пройти в августе в Эссексе.

ФотоInsolite TV

ИсточникInsolite TV

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