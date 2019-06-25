Чоловік з Ірану схилив до сексу понад 20 жінок, прикидаючись форвардом Барселони та збірної Аргентини Ліонелем Мессі.

Іранець Різа Перестес, який зовні дуже схожий на зірку каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонеля Мессі, схиляв дівчат до сексу.

Прикидаючись зірковим футболістом, чоловік затягнув у ліжко понад 20 жінок.

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На чоловіка вже подали до суду щонайменше 23 жертви.

Iran: Il avait des relations sexuelles avec des femmes en prétendant être Messi. Il est poursuivi en justice par 23 femmes. pic.twitter.com/16CEOlkuy7 — Insolite TV (@Insolite_TV) 23 июня 2019 г.

Щодо справжнього Мессі, то він одружений з подругою дитинства – Антонеллою Роккуццо. У подружжя є троє дітей — Тьяго, Чіро та Матео.

До речі, у Великій Британії розгорівся скандал через новий турнір з гольфу, який повинен пройти у серпні в Ессексі.

Фото: Insolite TV

Джерело: Insolite TV