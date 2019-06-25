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Факти / Спорт

Двійник Мессі схиляв дівчат до сексу. На його рахунку 23 жертви

Чоловік з Ірану схилив до сексу понад 20 жінок, прикидаючись форвардом Барселони та збірної Аргентини Ліонелем Мессі.

Двойник Месси

Іранець Різа Перестес, який зовні дуже схожий на зірку каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонеля Мессі, схиляв дівчат до сексу.

Прикидаючись зірковим футболістом, чоловік затягнув у ліжко понад 20 жінок.

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На чоловіка вже подали до суду щонайменше 23 жертви.

Щодо справжнього Мессі, то він одружений з подругою дитинства – Антонеллою Роккуццо. У подружжя є троє дітей — Тьяго, Чіро та Матео.

До речі, у Великій Британії розгорівся скандал через новий турнір з гольфу, який повинен пройти у серпні в Ессексі.

ФотоInsolite TV

Джерело: Insolite TV

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