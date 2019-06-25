В Великобритании разгорелся скандал из-за нового турнир по гольфу, который должен пройти в августе в Эссексе.

В Великобритании разгорелся скандал вокруг турнира по гольфу, который должен пройти 16 августа в Эссексе.

Дело в том, что участников турнира будут сопровождать абсолютно голые девушки-кэдди. В анонсе турнира указано, что таких девушек будет более тридцати.

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Против турнира сразу же выступили правозащитники, активисты и гольфистки.

— Это просто ужасно. Это отбрасывает мир на 200 лет назад. Гольф считается спортом, в котором доминируют мужчины, и они до сих пор регулярно смотрят косо на меня, когда я нахожусь в поле вместе с ними, – заявила гольфистка Алия Сондерс.

Однако организаторы выступили в защиту турнира и уверены, что он будет иметь большой успех. Промоутер турнира Стив заявил, что он только для мужчин и рассказал, что подобное раньше практиковали в Южной Африке.













В Англии анонсировали гольф-турнир с полностью обнаженными девушками-кэдди (18+) / 3 фотографии

Кедди — помощник игрока в гольфе, в чьи обязанности входит перенос спортивного инвентаря, слежение за мячом и помощь советами.

К слову, кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей, которую дисквалифицировали ранее за допинг, оказалась мужчиной.