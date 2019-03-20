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Из домов после цунами: в Токио представили факел Олимпиады-2020

В Японии представили факел летних Олимпийских игр-2020, который выполнен в форме цветка сакуры.

Олимпиада в Токио 2020

В Токио представили факел летних Олимпийских игр 2020 года.

Дизайн факела выполнен в форме цветка сакуры, которая является одним из символов Японии. С каждого лепестка цветка будут выходить языки пламени, которые объединяться воедино.

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Сам факел выполнен из алюминия в цвете “золотая сакура” и весит почти 1.2 кг. Также интересно, что алюминий, который взят для факела ранее использовался для строительства временных жилищ в регионе, который в 2011 году пострадал от землетрясения.

Таким образом создатели факела решили почтить память жертв стихийного бедствия.

Зажгут огонь 11 марта 2020 года в очередную годовщины трагедии. Эстафета олимпийского огня стартует 26 марта в Фукусиме.

К слову, Япония запретит продавать журналы для взрослых из-за Олимпиады.

Источник: Tokyo 2020

Фото: Dreamstime

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