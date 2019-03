В Токио представили факел летних Олимпийских игр 2020 года.

Дизайн факела выполнен в форме цветка сакуры, которая является одним из символов Японии. С каждого лепестка цветка будут выходить языки пламени, которые объединяться воедино.

Сам факел выполнен из алюминия в цвете “золотая сакура” и весит почти 1.2 кг. Также интересно, что алюминий, который взят для факела ранее использовался для строительства временных жилищ в регионе, который в 2011 году пострадал от землетрясения.

The design of the #Tokyo2020 Olympic Torch has been unveiled! The torch bears the motif of a cherry blossom, Japan’s best-loved flower, and will begin its journey across the country with the arrival of the cherry blossom season in March 2020. #TorchRelay @OlympicFlame pic.twitter.com/xfPn6MQz8S

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) 20 марта 2019 г.