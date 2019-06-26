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Факти / Спорт

Брейк-данс та скейтбординг внесли до програми Олімпійських ігор у Парижі

Брейк-данс, скейтбординг, серфінг і спортивне скелелазіння попередньо внесли до програми літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Скейтбординг

Брейк-данс, скейтбординг, серфінг та спортивне скелелазіння попередньо внесли до програми літньої Олімпіади-2024 року у Парижі.

Таке рішення ухвалили на 134 сесії Міжнародного олімпійського комітету у Лозанні.

— Ці чотири види спорту повністю відповідають нашій програмі розвитку олімпійського руху. Вони більш гендерно-сбалансовані, більш міські і дозволяють нам тримати зв’язок з молодим поколінням, – розповів президент МОК Томас Бах.

Остаточне рішення щодо включення цих видів спорту в програму Парижу-2024 буде ухвалено на засіданні виконавчого комітету МОК в грудні 2020 року.

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На юнацьких Олімпійських іграх в Буенос-Айресі в 2018 році вперше були представлені спортивне скелелазіння та брейк-данс, а скейтбординг, спортивне скелелазіння і серфінг дебютують в олімпійській програмі в Токіо в наступному році.

До речі, в Японії представили смолоскип літніх Олімпійських ігор-2020, який виконаний у формі квітки сакури.

ДжерелоOlympic

Фото: Unsplash

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