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Свитолина и Монфис восстановили отношения и совместную страницу в Instagram

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, судя по всему, сошлась с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Свитолина и Монфис

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис восстановили общий страницу в Instagram G.E.M.S.

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Также парочка выложила смешное видео, намекнув, что они снова вместе. На нем француз бегает по гостиничному номеру и кричит: Крошка, ты видела? Они вернулись! G.E.M.S. вернулись. Также в видео слышно радостную Элину.

— Мы боремся, целуемся, обнимаемся, переписываемся, говорим, спорим, смеемся, любим. Это мы, – подписала видео парочка.

 

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We fight, We kiss, We hug, We text, We talk, We argue, We laugh, We love… That’s us

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

Ранее появилась информация, что Свитолина и Монфис расходятся.

ФотоG.E.M.S

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