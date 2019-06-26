Первая ракетка Украины Элина Свитолина, судя по всему, сошлась с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис восстановили общий страницу в Instagram G.E.M.S.
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Также парочка выложила смешное видео, намекнув, что они снова вместе. На нем француз бегает по гостиничному номеру и кричит: Крошка, ты видела? Они вернулись! G.E.M.S. вернулись. Также в видео слышно радостную Элину.
— Мы боремся, целуемся, обнимаемся, переписываемся, говорим, спорим, смеемся, любим. Это мы, – подписала видео парочка.
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We fight, We kiss, We hug, We text, We talk, We argue, We laugh, We love… That’s us
Ранее появилась информация, что Свитолина и Монфис расходятся.
Фото: G.E.M.S