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Факти / Спорт

Світоліна та Монфіс відновили стосунки та спільну сторінку в Instagram

Перша ракетка України Еліна Світоліна, вочевидь, зійшлася з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Свитолина и Монфис

Перша ракетка України Еліна Світоліна та французький тенісист Гаель Монфіс відновили спільну сторінку в Instagram G.E.M.S.

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Також парочка виклала кумедне відео, натякнувши, що вони знову разом. На ньому француз бігає по готельному номеру та кричить: Крихітко, ти бачила? Вони повернулися! G.E.M.S. повернулися. Також у відео чути радісну Еліну.

— Ми боремося, цілуємося, обіймаємося, переписуємося, говоримо, сперечаємося, сміємося, кохаємо. Це ми, – підписала відео парочка.

 

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We fight, We kiss, We hug, We text, We talk, We argue, We laugh, We love… That’s us

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

Раніше з’явилася інформація, що Світоліна та Монфіс розходяться.

Фото: G.E.M.S

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