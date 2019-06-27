Міланський Інтер показав новий комплект гостьовий форми на сезон-2019/20.
Міланський Інтер презентував комплект гостьової форми на сезон-2019/20.
Варіант виїзного екіпірування виконаний не в традиційному для Інтера кольорі. Інтер разом з американським брендом спортивного одягу Nike вирішив поекспериментувати і зробив комплект бірюзового кольору.
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Єдиний принт, який прикрашає футболку, міститься на комірці та рукавах і виконаний смужками у золотому та чорному кольорах. Шорти будуть білого кольору, а гетри — білого та бірюзового кольорів, які розділяє чорна смужка.
Такий експеримент сподобався вболівальникам нерадзуррі.
У презентації форми взяли участь футболісти міланців Марцело Брозович та Лаутаро Мартінес, а також футболістки жіночої команди Інтера.
До речі, мадридський Реал презентував комплект гостьової форми на сезон-2019/20.
Фото: FC Inter
Джерело: FC Inter