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Факти / Спорт

Інтер представив запасну форму у незвичному кольорі

Міланський Інтер показав новий комплект гостьовий форми на сезон-2019/20.

Интер выездная форма

Міланський Інтер презентував комплект гостьової форми на сезон-2019/20.

Варіант виїзного екіпірування виконаний не в традиційному для Інтера кольорі. Інтер разом з американським брендом спортивного одягу Nike вирішив поекспериментувати і зробив комплект бірюзового кольору.

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Єдиний принт, який прикрашає футболку, міститься на комірці та рукавах і виконаний смужками у золотому та чорному кольорах. Шорти будуть білого кольору, а гетри — білого та бірюзового кольорів, які розділяє чорна смужка.

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Інтер представив запасну форму у незвичному кольорі / 6 фотографий

Такий експеримент сподобався вболівальникам нерадзуррі.

У презентації форми взяли участь футболісти міланців Марцело Брозович та Лаутаро Мартінес, а також футболістки жіночої команди Інтера.

До речі, мадридський Реал презентував комплект гостьової форми на сезон-2019/20.

Фото: FC Inter

ДжерелоFC Inter

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