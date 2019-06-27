Мадридський Реал показав новий комплект гостьовий форми на сезон-2019/20.
Мадридський Реал презентував комплект гостьової форми на сезон-2019/20.
Другий комплект веркових на новий сезон виконаний у темно-синьому кольорі з золотими вставками.
Презентували екіпірування мадридці неординарно, записавши композицію у реп-стилі. Її виконали три музиканти – Denom, Anita Kuruba та Ikki.
В кліпі можна побачити багатьох гравців галактикос – Серхіо Рамоса, Каріма Бензема, Марсело, Іско, Лукаса Васкес, Вінісіуса Жуніора.
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Воротарський комплект виконаний у синьо-сірому кольорі. У фотопрезентації форми взяли також участь Кейлор Навас, Тібо Куртуа, Лука Модрич, Тоні Кроос та Гарет Бейл.
Комплект екіпірування для вершкових розробив німецький спортивний бренд одягу Adidas.
До речі, Ліверпуль представив комплект нової виїздної форми на сезон-2019/20.
Фото: Real Madrid
Джерело: Real Madrid