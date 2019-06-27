Мадридський Реал показав новий комплект гостьовий форми на сезон-2019/20.

Мадридський Реал презентував комплект гостьової форми на сезон-2019/20.

Другий комплект веркових на новий сезон виконаний у темно-синьому кольорі з золотими вставками.

Презентували екіпірування мадридці неординарно, записавши композицію у реп-стилі. Її виконали три музиканти – Denom, Anita Kuruba та Ikki.

В кліпі можна побачити багатьох гравців галактикос – Серхіо Рамоса, Каріма Бензема, Марсело, Іско, Лукаса Васкес, Вінісіуса Жуніора.

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Воротарський комплект виконаний у синьо-сірому кольорі. У фотопрезентації форми взяли також участь Кейлор Навас, Тібо Куртуа, Лука Модрич, Тоні Кроос та Гарет Бейл.

















Реал представив виїзну форму реп-кліпом / 4 фотографии

Комплект екіпірування для вершкових розробив німецький спортивний бренд одягу Adidas.

До речі, Ліверпуль представив комплект нової виїздної форми на сезон-2019/20.

Фото: Real Madrid

Джерело: Real Madrid