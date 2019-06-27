PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Реал представив виїзну форму реп-кліпом

Мадридський Реал показав новий комплект гостьовий форми на сезон-2019/20.

Реал Мадрид выездная форма

Мадридський Реал презентував комплект гостьової форми на сезон-2019/20.

Другий комплект веркових на новий сезон виконаний у темно-синьому кольорі з золотими вставками.

Презентували екіпірування мадридці неординарно, записавши композицію у реп-стилі. Її виконали три музиканти – Denom, Anita Kuruba та Ikki.

В кліпі можна побачити багатьох гравців галактикос – Серхіо Рамоса, Каріма Бензема, Марсело, Іско, Лукаса Васкес, Вінісіуса Жуніора.

Читайте: Натхненна славою! Реал презентував нову форму з золотими елементами

Воротарський комплект виконаний у синьо-сірому кольорі. У фотопрезентації форми взяли також участь Кейлор Навас, Тібо Куртуа, Лука Модрич, Тоні Кроос та Гарет Бейл.

  • image
  • image
  • image
  • image
Реал представив виїзну форму реп-кліпом / 4 фотографии

Комплект екіпірування для вершкових розробив німецький спортивний бренд одягу Adidas.

До речі, Ліверпуль представив комплект нової виїздної форми на сезон-2019/20.

ФотоReal Madrid

ДжерелоReal Madrid

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Легендарний Рауль Гонсалес очолив команду Сегунди Б
Льоренте перейшов в Атлетіко за €40 млн
Реал підписав 18-річного бразильського форварда
Лунін буде дублером Куртуа у Реалі – Goal
Лунін – найкращий воротар чемпіонату світу U-20
Епідемія крадіжок продовжується: Зідана та Іско пограбували у Мадриді
Натхненна славою! Реал презентував нову форму з золотими елементами
Триб’ют шпорам? Ліверпуль показав виїздну форму у біло-синьому кольорі
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка