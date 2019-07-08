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Факти / Спорт

Бразилія обіграла Перу і вперше за 12 років виграла Копа Америка

Збірна Бразилії з футболу у фіналі Копа Америка 2019 обіграла збірну Перу.

Сборная Бразилии Копа Америка 2019

Бразилія обіграла Перу у фінальному матчі Копа Америка 2019. Зустріч пройшла на стадіоні Маракана у Ріо-де-Жанейро і завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів турніру.

Рахунок у матчі відкрив Евертон після пасу від Габріела Жезуса. На 44-й хвилині рахунок зрівняв Хосе Паоло Герреро, реалізувавши пенальті, який призначив арбітр після гри рукою Тьяго Сілви. Та ще до перерви Жезус вивів бразильців вперед.

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На 70-й хвилині Жезус заробив другу жовту і був вилучений з поля. Однак скористатися перевагою перуанці не зуміли, а за дві хвилини до кінця основного часу Рішарлісон поставив крапку в матчі, реалізувавши пенальті.

Таким чином, Бразилія вперше з 2007 року стала переможцем Копа Америка. Для пентакампеоне це дев’ята перемога в турнірі за всю історію.

До речі, збірна США вчетверте виграла чемпіонат світу з жіночого футболу.

Фото: Getty Images

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