Збірна Бразилії з футболу у фіналі Копа Америка 2019 обіграла збірну Перу.
Бразилія обіграла Перу у фінальному матчі Копа Америка 2019. Зустріч пройшла на стадіоні Маракана у Ріо-де-Жанейро і завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів турніру.
Рахунок у матчі відкрив Евертон після пасу від Габріела Жезуса. На 44-й хвилині рахунок зрівняв Хосе Паоло Герреро, реалізувавши пенальті, який призначив арбітр після гри рукою Тьяго Сілви. Та ще до перерви Жезус вивів бразильців вперед.
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На 70-й хвилині Жезус заробив другу жовту і був вилучений з поля. Однак скористатися перевагою перуанці не зуміли, а за дві хвилини до кінця основного часу Рішарлісон поставив крапку в матчі, реалізувавши пенальті.
Parabens selecao canarinho!
Campea #CopaAmerica 2019. @CBF_Futebol pic.twitter.com/YmPH9AJLgU
— Copa America (@CopaAmerica) 8 июля 2019 г.
Таким чином, Бразилія вперше з 2007 року стала переможцем Копа Америка. Для пентакампеоне це дев’ята перемога в турнірі за всю історію.
До речі, збірна США вчетверте виграла чемпіонат світу з жіночого футболу.