Финал Копа Америки 2019 между Бразилией и Перу, который состоится 7 июля, ранее был спрогнозирован в мультсериале Симпсоны.

Финал Копа Америка 2019 между Бразилией и Перу состоится в воскресенье, 7 июля. Появление там сборной Перу стало настоящей неожиданностью, ведь инки в полуфинале нанесли разгромное поражение действующим чемпионат турнира сборной Чили.

Это могло удивить всех, кроме авторов мультсериала Симпсоны, которые спрогнозировали такой финал еще 6 лет назад.

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В 16 эпизоде ​​25 сезона Гомер Симпсон был рефери в матче команд, джерси которых напоминают цвета Бразилии и Перу.

The Simpsons even predicted the Copa America final between Brazil & Peru pic.twitter.com/ctOHkD078B — Troll Football (@TrollFootball) 4 июля 2019 г.

На самом деле, это матч между Бразилией и Германией, а не Перу. В серии именно немцы одержали победу над бразильцами благодаря судейству Гомера. Однако в сети это мало кого волнует, пользователи продолжают спекулировать по поводу возможного прогноза финала.

Отметим, что создатели Симпсонов несколько раз предсказывали различные политические, социальные и спортивные события.

Напомним, сборная Бразилии обыграла Аргентину в полуфинале Копа Америка 2019.

Фото: IMDb