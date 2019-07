Финал Копа Америка 2019 между Бразилией и Перу состоится в воскресенье, 7 июля. Появление там сборной Перу стало настоящей неожиданностью, ведь инки в полуфинале нанесли разгромное поражение действующим чемпионат турнира сборной Чили.

Это могло удивить всех, кроме авторов мультсериала Симпсоны, которые спрогнозировали такой финал еще 6 лет назад.

В 16 эпизоде ​​25 сезона Гомер Симпсон был рефери в матче команд, джерси которых напоминают цвета Бразилии и Перу.

The Simpsons even predicted the Copa America final between Brazil & Peru pic.twitter.com/ctOHkD078B

