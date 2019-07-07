Женская сборная США по футболу одержала победу в чемпионате мира.
Женская сборная США по футболу четвертый раз выиграла чемпионат мира со счетом 2:0.
В финале американкам удалось обыграть сборную Нидерландов.
На 61-й минуте второго тайма гол удалось забить Меган Рапиноу. Через восемь минут Роуз Лавель удвоила преимущество американок и установила окончательный счет матча.
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Сборной США удалось защитить чемпионское звание. В 2015 году американки также победили на чемпионате мира в Канаде, обыграв Японию со счетом 5:2.
К слову, США становились чемпионами мира четыре раза – в 1991, 1999, 2015 и 2019 годах.
Ранее Факты ICTV писали о том, что футболистка США забила в ворота Англии и отпраздновала гол скандальным жестом.
Фото: FIFA