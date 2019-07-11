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Факты / Спорт

Вест Хэм отпраздновал год с момента подписания Ярмоленко забавным видео

Вест Хэм опубликовала забавный ролик об украинском хавбеке молотобойцев Андрее Ярмоленко.

Андрей Ярмоленко

Английский Вест Хэм отпраздновал год с момента подписания контракта с украинцем Андреем Ярмоленко забавным видео.

Читайте: Вест Хэм опубликовал забавное видео с Ярмоленко

В ролике показан первый год хавбека в составе молотобойцев: веселые нарезки из интервью, кадры из презентации и голов украинца.

— Первый год Ярмоленко, год улыбок, – подписал ролик Вест Хэм.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений West Ham United (@westham)

Кстати, Андрей Ярмоленко сменил игровой номер в клубе.

Фото: Dreamstime

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