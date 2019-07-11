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Факти / Спорт

Вест Гем відсвяткував рік з моменту підписання Ярмоленка кумедним відео

Вест Гем опублікувала кумедний ролик про українського хавбека молотобійців Андрія Ярмоленка.

Андрей Ярмоленко

Англійський Вест Гем відсвяткував рік з підписання контракту з українцем Андрієм Ярмоленком дотепним відео.

Читайте: Вест Гем опублікував веселе відео з Ярмоленком

У ролику показано перший рік хавбека у складі молотобійців: веселі нарізки з інтерв’ю, кадри з презентації та голи українця.

— Перший рік Ярмоленка, рік посмішок, – підписав ролик Вест Гем.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений West Ham United (@westham)

До речі, Андрій Ярмоленко змінив ігровий номер у клубі.

Фото: Dreamstime

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