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Факты / Спорт

Ястремская претендует на звание Открытие Уимблдона

Украинка Даяна Ястремская вошла в шорт-лист претендентов на звание Открытие Уимблдона 2019.

Даяна Ястремська

Украинская теннисистка Даяна Ястремская претендует на звание Открытие Уимблдона.

19-летняя украинка на своем дебютном Уимблдоне дошла до четвертого круга соревнований и попала в четверку, которая больше всего удивила своей игрой на престижном травяном турнире.

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Кроме Ястремской за звание соревнуется 15-летняя американка Кори Хауфф (четвертый круг), 22-летняя чешка Каролина Мухова (1/4 финала) и 23-летний итальянец Маттео Берреттини (четвертый круг).

Проголосовать за Даяну можно на официальной странице Уимблдона в Twitter.

Напомним, в четвертом круге Уимблдона Ястремская уступила китаянке Чжан Шуай.

ИсточникWimbledon

Фото: Getty Images

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