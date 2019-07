Украинская теннисистка Даяна Ястремская претендует на звание Открытие Уимблдона.

19-летняя украинка на своем дебютном Уимблдоне дошла до четвертого круга соревнований и попала в четверку, которая больше всего удивила своей игрой на престижном травяном турнире.

Читайте: Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона впервые в карьере

Кроме Ястремской за звание соревнуется 15-летняя американка Кори Хауфф (четвертый круг), 22-летняя чешка Каролина Мухова (1/4 финала) и 23-летний итальянец Маттео Берреттини (четвертый круг).

Проголосовать за Даяну можно на официальной странице Уимблдона в Twitter.

Who is your pick for the @oppo Wimbledon Breakthrough Award?#Wimbledon

— Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.