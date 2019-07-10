Украинка Даяна Ястремская вошла в шорт-лист претендентов на звание Открытие Уимблдона 2019.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская претендует на звание Открытие Уимблдона.
19-летняя украинка на своем дебютном Уимблдоне дошла до четвертого круга соревнований и попала в четверку, которая больше всего удивила своей игрой на престижном травяном турнире.
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Кроме Ястремской за звание соревнуется 15-летняя американка Кори Хауфф (четвертый круг), 22-летняя чешка Каролина Мухова (1/4 финала) и 23-летний итальянец Маттео Берреттини (четвертый круг).
Проголосовать за Даяну можно на официальной странице Уимблдона в Twitter.
Who is your pick for the @oppo Wimbledon Breakthrough Award?#Wimbledon
— Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.
Напомним, в четвертом круге Уимблдона Ястремская уступила китаянке Чжан Шуай.
Источник: Wimbledon