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Факты / Спорт

Свитолина без шансов проиграла Халеп и покинула Уимблдон

Элина Свитолина не смогла пробиться в финал теннисного турнира серии Grand Slam Уимблдон 2019.

Еліна Світоліна

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в финал Уимблдона.

В полуфинале украинка уступила эск-первой ракетке мира Симоне Халеп со счетом 1:6, 3:6.

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В первом сете Свитолина уступила почти без шансов, трижды проиграв на своей подаче, а во второй даже вела по геймам 3:2, но снова начала ошибаться и не удержала преимущество, что привело к поражению.

Поединок продолжался 1 час и 14 минут.

Таким образом в финале Уимблдона 2019 сыграет румынка Симона Халеп. Ее соперница определится в противостоянии Серены Уильямс и Барборы Стрицовой.

Напомним, в 1/2 финала Свитолина пробилась впервые в карьере, одолев в двух сетах чешку Каролину Мухову.

Фото: Dreamstime

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