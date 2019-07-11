Элина Свитолина не смогла пробиться в финал теннисного турнира серии Grand Slam Уимблдон 2019.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в финал Уимблдона.
В полуфинале украинка уступила эск-первой ракетке мира Симоне Халеп со счетом 1:6, 3:6.
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В первом сете Свитолина уступила почти без шансов, трижды проиграв на своей подаче, а во второй даже вела по геймам 3:2, но снова начала ошибаться и не удержала преимущество, что привело к поражению.
Поединок продолжался 1 час и 14 минут.
Таким образом в финале Уимблдона 2019 сыграет румынка Симона Халеп. Ее соперница определится в противостоянии Серены Уильямс и Барборы Стрицовой.
Напомним, в 1/2 финала Свитолина пробилась впервые в карьере, одолев в двух сетах чешку Каролину Мухову.