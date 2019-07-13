13 липня Дарина Снігур перемогла у фіналі юніорського Вімблдону. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про юну чемпіонку.

Вперше про Дарину Снігур почали говорити у 2016 році, коли вона у складі збірної України з тенісу перемогла на чемпіонаті світу у віковій категорії до 14 років.

Проте це не стало першим досягненням юної тенісистки. Снігур почала займатися тенісом з семи років за ініціативою батька.

Спочатку Дарина не могла зрозуміти, наскільки їй це подобається, проте після перших перемог вона вирішила зробити теніс справою свого життя.

У 10 років дівчинка перемогла на українському тенісному турнірі Мастерс, а вже через два роки почала брати участь у міжнародних змаганнях.

У 12 років вона вийшла до фіналу неофіційного чемпіонату світу, де програла росіянці.

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Після цього на неї звернули увагу у збірній України, оскільки Снігур навіть тоді була спортсменкою міжнародного рівня.

У 2017 році спортсменка вийшла у фінал юніорського турніру ITF у Намангані.

У січні 2018 року Снігур обіграла француженку Манон Леонар у фіналі юнацького турніру ITF другої категорії The 25th Slovak Junior Indoor U18.

Того ж року тенісистка зайняла 50-те місце у рейтингу юніорок ITF.

У 2019 році спортсменка здобула свій другий титул ITF, перемігши у фіналі фінську тенісистку Уну Орпану. Цього ж року вона перемогла у фіналі Kashiwa Open в Японії, де обіграла канадську тенісистку Ребекку Маріно.

Найбільшим досягненням Снігур стала перемога у фіналі юніорського Вімблдону. Вона стала другою українською тенісисткою, якій вдалося перемогти у зазначеному юніорському змаганні.

До слова, Еліні Світоліній не вдалося вийти у фінал тенісного турніру серії Grand Slam Вімблдон 2019.