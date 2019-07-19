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Факты / Спорт

96-летний американец пробежал 5 тысяч метров и установил рекорд

96-летний американец Рой Энглерт установил новый мировой рекорд в забеге на пять тысяч метров.

96-летний американец пробежал 5 тысяч метров и установил рекорд

Новый рекорд в забеге на пять тысяч метров установил в своей возрастной категории 96-летний американец Рой Энглерт.

Он пробежал дистанцию за 42 минуты 30,23 секунды. Предыдущий рекордсмен Фрэнк Ливайн сделал это за 50 минут 10.56 секунд.

Читайте: Лучшая футболистка в истории побила рекорд Мирослава Клозе

В итоге пожилой спортсмен улучшил результат почти на восемь минут.

К слову, ранее ученые назвали главную причину старения людей.

Источник: Runners World

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