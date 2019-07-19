96-летний американец Рой Энглерт установил новый мировой рекорд в забеге на пять тысяч метров.
Новый рекорд в забеге на пять тысяч метров установил в своей возрастной категории 96-летний американец Рой Энглерт.
Он пробежал дистанцию за 42 минуты 30,23 секунды. Предыдущий рекордсмен Фрэнк Ливайн сделал это за 50 минут 10.56 секунд.
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В итоге пожилой спортсмен улучшил результат почти на восемь минут.
К слову, ранее ученые назвали главную причину старения людей.
Источник: Runners World
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