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Факти / Спорт

96-річний американець пробіг 5 тисяч метрів і встановив рекорд

96-річний американець Рой Енглерт встановив новий світовий рекорд з забігу на п’ять тисяч метрів.

96-річний американець пробіг 5 тисяч метрів і встановив рекорд

Новий рекорд з забігу на п’ять тисяч метрів встановив у своїй віковій категорії 96-річний американець Рой Енглерт.

Він пробіг дистанцію за 42 хвилини 30,23 секунди. Попередній рекордсмен Френк Лівайн зробив це за 50 хвилин 10.56 секунди.

Читайте: Найкраща футболістка в історії побила рекорд Мірослава Клозе

У результаті літній спортсмен поліпшив результат майже на вісім хвилин.

До речі, раніше вчені назвали головну причину старіння людей.

Джерело: Runners World

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