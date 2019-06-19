Бразильская футболистка Марта побила рекорд Мирослава Клозе по количеству мячей, забитых на чемпионатах мира.

Бразильянка Марта стала первым игроком в женском и мужском футболе, которому удалось забить на пяти чемпионатах мира (2003, 2007, 2011, 2015, 2019).

В матче на женском чемпионате мира 2019 между Бразилией и Италией (1:0) Марта отличилась с пенальти. Теперь на счету футболистки 17 голов на чемпионатах мира — это на один больше, чем у Мирослава Клозе (16).

Marta is now the all-time World Cup top scorer pic.twitter.com/XUAljSSOmw — B/R Football (@brfootball) 18 июня 2019 г.

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Третью строчку лучших бомбардиров в истории ЧМ занимает бразилец Роналдо (15).

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33-летняя Марта считается лучшей футболисткой в ​​истории. Бразильянка шесть раз признавалась лучшей футболисткой года по версии ФИФА.

К слову, Bleacher Report включил двух украинском в топ-10 открытий ЧМ U-20.