Бразильянка Марта стала первым игроком в женском и мужском футболе, которому удалось забить на пяти чемпионатах мира (2003, 2007, 2011, 2015, 2019).

В матче на женском чемпионате мира 2019 между Бразилией и Италией (1:0) Марта отличилась с пенальти. Теперь на счету футболистки 17 голов на чемпионатах мира — это на один больше, чем у Мирослава Клозе (16).

Marta is now the all-time World Cup top scorer pic.twitter.com/XUAljSSOmw

