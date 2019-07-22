Журнал Forbes составил рейтинг топ-50 самых ценных спортивных клубов мира.

Даллас Ковбойс возглавил рейтинг самых ценных спортивных клубов мира по версии журнала Forbes. Стоимость клуба НФЛ оценивается в $5 млрд.

Вторая строчка рейтинга за клубом MLB Нью-Йорк Янкис ($4,6 млрд), а на третьей — мадридский Реал ($4,24 млрд).

В топ-5 вошли также каталонская Барселона ($4,02 млрд) и баскетбольный клуб из НБА Нью-Йорк Никс ($4 млрд).

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Среди европейских футбольных клубов в рейтинге топ-50 также представлены Манчестер Юнайтед (6 место, $3,81 млрд), Бавария (17 место, $3,02 млрд), Манчестер Сити (25 место, $2,69 млрд), Челси (32 место, $2,58 млрд), Арсенал (42 место, $2,27 млрд) и Ливерпуль (45 место, $2,18 млрд).

Среди клубов НБА в рейтинге: Лос-Анджелес Лейкерс (8 место, $3,7 млрд), Голден Стейт Уорриорз (9 место, $3,5 млрд), Чикаго Буллс (19 место, $2,9 млрд), Бостон Селтикс (22 место, $2,8 млрд), Бруклин Нетс (37 место, $2,35 млрд), Хьюстон Рокетс (38 место, $2,3 млрд), Даллас Маверикс (43 место, $2,25 млрд) и Лос-Анджелес Клипперс (44 место, $2,2 млрд).

Даллас Ковбойз является пятикратным победителем Супербоула. Последний раз клуб поднимал трофей в 1995 году.

Ранее Исследовательский центр CIES Football Observatory составил топ-100 самых дорогих футболистов мира.

Источник: Forbes