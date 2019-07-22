Журнал Forbes склав рейтинг топ-50 найцінніших спортивних клубів світу.

Даллас Ковбойс очолив рейтинг найцінніших спортивних клубів світу за версією журналу Forbes. Вартість клубу НФЛ оцінюється у $5 млрд.

Друга сходинка рейтингу за клубом MLB Нью-Йорк Янкіс ($4,6 млрд), а на третій — мадридський Реал ($4,24 млрд).

До топ-5 увійшли також каталонська Барселона ($4,02 млрд) та баскетбольний клуб з НБА Нью-Йорк Нікс ($4 млрд).

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Серед європейських футбольних клубів у рейтингу топ-50 також представлені Манчестер Юнайтед (6 місце, $3,81 млрд), Баварія Мюнхен (17 місце, $3,02 млрд), Манчестер Сіті (25 місце, $2,69 млрд), Челсі (32 місце, $2,58 млрд), Арсенал (42 місце, $2,27 млрд) та Ліверпуль (45 місце, $2,18 млрд).

Серед клубів НБА у рейтингу: Лос-Анджелес Лейкерс (8 місце, 3,7 млрд), Голден Стейт Ворріорз (9 місце, 3,5 млрд), Чікаго Буллс (19 місце, 2,9 млрд), Бостон Селтікс (22 місце, 2,8 млрд), Бруклін Нетс (37 місце, 2,35 млрд), Х’юстон Рокетс (38 місце, 2,3 млрд), Даллас Маверікс (43 місце, 2,25 млрд) та Лос-Анджелес Кліпперс (44 місце, 2,2 млрд).

Даллас Ковбойс є п’ятиразовим переможцем Супербола. Востаннє клуб піднімав трофей у 1995 році.

Раніше дослідницький центр CIES Football Observatory склав топ-100 найдорожчих футболістів світу.

Джерело: Forbes