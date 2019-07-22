По предварительным результатам выборов в новый состав парламента прошло несколько украинских спортсменов.

21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. По предварительным результатам ЦИК в новый состав украинского парламента гарантированно проходят двое спортсменов борец греко-римской борьбе Жан Беленюк и легкоатлетка Ольга Саладуха. Они были в списке партии Слуга народа (10-й номер и 58-й номер).

От партии Оппозиционная платформа За жизнь в состав нового парламента имеет шанс пройти экс-руководитель ФФУ и вице-президент УЕФА Григорий Суркис, президент Федерации стрельбы из лука и владелец обанкротившегося ФК Говерла Нестор Шуфрич и владелец обанкротившегося ФК Арсенал Вадим Рабинович.

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По мажоритарным округам в парламент могут пройти еще несколько футбольных функционеров: Леонид Климов (владелец ФК Черноморец), Игорь Палица (владелец ФК Волынь), Александр Герега (вице-президент УАФ) и Максим Ефимов (вице-президент УАФ).

Кто не проходит в парламент

Не будет в парламенте пловца Дениса Силантьева (Радикальная партия) и шахматистки Натальи Жуковой (Движение новых сил). Их политические силы не преодолели 5% барьер.

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий пока проигрывает борьбу в 118 округе во Львовской области. Президент ХК Донбасс и вице-президент Шахтера Борис Колесников тоже уступает в 49 округе лидеру гонки.

Брат Василия Вирастюка – Роман в 84-м округе в Ивано-Франковской области пока идет четвертым. Никаких шансов попасть в новый состав Верховной Рады у баскетболиста Станислава Медведенко (214 округ — чуть больше 2%) и гимнастки Анны Ризатдиновой (93 округ – 0,5% голосов).

Напомним, Факты ICTV следят за подсчетом голосов на выборах в Верховную Раду.

Фото: Beleniuk Zhan, Olga Saladukha