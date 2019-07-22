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Факты / Украина

Ресторатор, комики и телеведущий: кто из звезд прошел в Раду

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. Кто из звезд прошел в парламент – читайте в материале.

Ресторатор, комики и телеведущий: кто из звезд прошел в Раду

На одномандатных мажоритарных избирательных округах на выборах в парламент баллотировались юмористы, телеведущие, ресторатор и даже футболист. Кто из звезд прошел в парламент – читайте на Фактах ICTV.

Место в парламенте получил экс-ведущий Евровидения Александр Скичко. Он баллотировался в округе №197 в Черкасской области от партии Слуга народа, где набрал 45,90% поддержки.

Получил мандат в парламенте актер студии Квартал-95 Юрий Корявченков, больше известный как Юзик. Он баллотировался на 33 одномандатном избирательном округе в городе Кривой Рог от партии Слуга народа. Юрию Корявченкову удалось получить 60,91% голосов.

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В Киеве на 219 избирательном округе победу одержал ресторатор и телеведущий Николай Тищенко. За него отдали свои голоса 31,19% избирателей.

Достанется мандат в парламенте комику и актеру студии Мамахохотала Роману Грищуку. Ему удалось победить, получив 41,16% поддержки.

Напомним, Факты ICTV следят за подсчетом голосов на выборах в Верховную Раду.

Фото: Александр Скичко, Николай Тищенко, Роман Грищук, Студия Квартал-95

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