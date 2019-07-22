За попередніми результатами виборів до нового складу парламенту пройшло кілька українських спортсменів.

21 липня в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. За попередніми результатами ЦВК до нового складу українського парламенту гарантовано проходять двоє спортсменів борець греко-римської боротьби Жан Беленюк та легкоатлетка Ольга Саладуха. Вони були у списку партії Слуга народу (10-й номер та 58-й номер).

Від партії Опозиційна платформа За життя до складу нового парламенту має шанс пройти екс-керманич ФФУ та віце-президент УЄФА Григорій Суркіс, президент Федерації стрільби з луку та власник збанкрутілого ФК Говерла Нестор Шуфрич та власник збанкрутілого ФК Арсенал Вадим Рабінович.

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По мажоритарних округах в парламент можуть пройти ще кілька футбольних функціонерів: Леонід Клімов (власник ФК Чорноморець), Ігор Палиця (власник ФК Волинь), Олександр Герега ( віце-президент УАФ) та Максим Єфімов (віце-президент УАФ).

Хто не проходить до парламенту

Не буде у парламенті плавця Дениса Силантьєва (Радикальна партія) та шахістки Наталії Жукової (Рух нових сил). Їхні політичні сили не подолали 5% бар’єр.

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький поки програє боротьбу у 118 округу у Львівській області. Президент ХК Донбас та віце-президент Шахтаря Борис Колесніков теж поступається у 49 окрузі лідеру гонки.

Брат Василя Вірастюка – Роман у 84-му окрузі в Івано-Франківській області поки йде четвертим. Жодних шансів потрапити до нового складу Верховної Ради у баскетболіста Станіслава Медведенка (на 214 окрузі в нього трохи більше 2%) та гімнастки Ганни Різатдінової (93 округ – 0,5% голосів).

Нагадаємо, Факти ICTV стежать за підрахунком голосів на виборах до Верховної Ради.

Фото: Beleniuk Zhan, Olga Saladukha