В Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2019/20.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2019/20.

С этой стадии в борьбу вступает Мариуполь, занявший четвертое место в чемпионате УПЛ-2018/19. Луганская Заря для выхода в третий раунд должна пройти черногорский клуб Будучность.

Мариуполь попал в число несеяных, а вот Заря получила статус сеяной команды.

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Согласно результатам жеребьевки Мариуполь встретится с победителем пары АЗ Алкмаар/Хеккен, а Заря, в случае успешного прохода Будучности, сойдется с победителем пары ЦСКА София/ФК Осиек.

Напомним, Челси в Баку завоевал кубок Лиги Европы, победив Арсенал с разгромным счетом.