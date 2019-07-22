PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Жеребьевка Лиги Европы-2019/20: Заря и Мариуполь узнали соперников

В Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2019/20.

Жеребьевка Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона 2019/20.

С этой стадии в борьбу вступает Мариуполь, занявший четвертое место в чемпионате УПЛ-2018/19. Луганская Заря для выхода в третий раунд должна пройти черногорский клуб Будучность.

Мариуполь попал в число несеяных, а вот Заря получила статус сеяной команды.

Читайте: Жеребьевка ЛЧ 2019/20 Динамо узнало соперника

Согласно результатам жеребьевки Мариуполь встретится с победителем пары АЗ Алкмаар/Хеккен, а Заря, в случае успешного прохода Будучности, сойдется с победителем пары ЦСКА София/ФК Осиек.

Напомним, Челси в Баку завоевал кубок Лиги Европы, победив Арсенал с разгромным счетом.

Источник: УЕФА

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Жеребьевка ЛЧ 2019/20 Динамо узнало соперника
Милан отстранили от участия в Лиге Европы-2019/20
УЕФА не будет разводить клубы из Грузии и России при жеребьевке еврокубков
Жеребьевка ЛЧ 2019/20: ПСВ сыграет с Базелем во втором квалифайраунде
Жеребьевка Лиги Европы-2019/20: Заря узнала соперника
Жеребьевка ЛЧ-2019/20: Селтик, Ференцварош и БАТЭ узнали соперников
Блохин посетил финал Лиги Европы в инвалидной коляске
Челси разгромил Арсенал в финале Лиги Европы
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка