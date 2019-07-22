У Ньоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2019/20.

У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2019/20.

З цієї стадії в боротьбу вступає Маріуполь, який посів четверту сходинку у чемпіонаті УПЛ-2018/19. Луганська Зоря для виходу в третій раунд повинна пройти чорногорський клуб Будучност.

Маріуполь потрапив до числа несіяних, а ось Зоря отримала статус сіяної команди.

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Згідно з результатами жеребкування Маріуполь зустрінеться з переможцем пари АЗ Алкмаар/Геккен, а Зоря, у випадку успішного проходу Будучності, зійдеться з переможцем пари ЦСКА Софія/ФК Осієк.

Нагадаємо, Челсі у Баку завоював кубок Ліги Європи, перемігши Арсенал із розгромним рахунком.