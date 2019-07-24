Руководство мадридского Атлетико обратилось к руководству Ла Лиги с просьбой не регистрировать трансфер форварда Антуана Гризманна в каталонскую Барселону.

Президент Ли Лиги Хавьер Тебас заявил, что руководство мадридского Атлетико обратилось к организации с просьбой не регистрировать трансфер форварда Антуана Гризманна в каталонскую Барселону.

На прошлой неделе Барселона объявила о приобретении 28-летнего француза за €120 млн. Однако матрасники уверены, что блаугранас договорились с футболистом до 1 июля, когда клаусула игрока составляла €200 млн. Атлетико требует доплатить за футболиста еще €80 млн.

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Сам Гризманн уже успел дебютировать за каталонцев в товарищеском матче против лондонского Челси.