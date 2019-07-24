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Факти / Спорт

Ла Ліга може скасувати трансфер Грізманна в Барселону

Керівництво мадридського Атлетіко звернулося до керівництва Ла Ліги з проханням не реєструвати трансфер форварда Антуана Грізманна в каталонську Барселону.

Антуан Гризманн

Президент Лі Ліги Хав’єр Тебас заявив, що керівництво мадридського Атлетіко звернулося до організації з проханням не реєструвати трансфер форварда Антуана Грізманна в каталонську Барселону.

Минулого тижня Барселона оголосила про придбання 28-річного француза за €120 млн. Проте матрацники впевнені, що блаугранас домовилися з футболістом до 1 липня, коли клаусула гравця складала €200 млн. Атлетіко вимагає доплатити за футболіста ще €80 млн.

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Сам Грізманн вже встиг дебютувати за каталонців у товариському матчі проти лондонського Челсі.

Джерело: Sky Sports

Фото: Dreamstime

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