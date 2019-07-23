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Барселона уступила Челси в товарищеском матче

Каталонская Барселона уступила лондонскому Челси в рамках товарищеского матча в Японии.

Барселона Челси

Барселона встречалась с Челси в рамках товарищеского турнира Rakuten Cup. Встреча прошла на стадионе в японском городе Сайтама и завершилась победой английского гранда со счетом 2:1.

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Счет в матче на 34-й минуте открыл 21-летний форвард аристократов Томми Абрахам. На 81-й минуте подопечные Лэмпарда удвоили преимущество благодаря точному удару Росса Баркли. Единственный гол каталонцев на первой добавленной минуте второго тайма забил Иван Ракитич.

Следующий товарищеский матч блаугрнас проведут против японского Кобе, а аристократы сыграют с английским Редингом.

Ранее Барселона объявила о переходе Антуана Гризманна за €120 млн.

Фото: Getty Images

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