Барселона встречалась с Челси в рамках товарищеского турнира Rakuten Cup. Встреча прошла на стадионе в японском городе Сайтама и завершилась победой английского гранда со счетом 2:1.

Читайте: МанСити громит Вест Хэм: Зинченко и Ярмоленко сразились в Китае

Счет в матче на 34-й минуте открыл 21-летний форвард аристократов Томми Абрахам. На 81-й минуте подопечные Лэмпарда удвоили преимущество благодаря точному удару Росса Баркли. Единственный гол каталонцев на первой добавленной минуте второго тайма забил Иван Ракитич.

Incase you missed the match!

Barcelona 1-2 Chelsea, all goals HD

Please retweet and follow our main account @goalstv3 #Barca #CFC #FCB #CFCinJapan #RakutenCup #Barcelona #Chelsea #Japan #BarcaChelsea pic.twitter.com/96f8M8uIxI

— OfficalGoals (@officalgoals) July 23, 2019