Каталонская Барселона уступила лондонскому Челси в рамках товарищеского матча в Японии.
Барселона встречалась с Челси в рамках товарищеского турнира Rakuten Cup. Встреча прошла на стадионе в японском городе Сайтама и завершилась победой английского гранда со счетом 2:1.
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Счет в матче на 34-й минуте открыл 21-летний форвард аристократов Томми Абрахам. На 81-й минуте подопечные Лэмпарда удвоили преимущество благодаря точному удару Росса Баркли. Единственный гол каталонцев на первой добавленной минуте второго тайма забил Иван Ракитич.
Incase you missed the match!
Barcelona 1-2 Chelsea, all goals HD
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— OfficalGoals (@officalgoals) July 23, 2019
Следующий товарищеский матч блаугрнас проведут против японского Кобе, а аристократы сыграют с английским Редингом.
Ранее Барселона объявила о переходе Антуана Гризманна за €120 млн.