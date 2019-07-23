Руководство Барселоны планирует предложить новый контракт своей звезде Лионелю Месси.

Руководство каталонской Барселоны намерено пролонгировать контракт с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси до 2023 года.

Со стороны блаугранас переговоры возглавит президент клуба Хосеп Бартомеу, а интересы 32-летнего аргентинца представит его отец Хорхе.

В нынешнем соглашении Месси с клубом есть пункт о продлении контракта на один сезон, но Бартомеу хочет оставить Месси в команде на четыре сезона. В случае успешной пролонгации, Месси к тому времени исполнится 36 лет.

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Также кроме финансовых условий, президент Барсы обещает Месси усиления состава каталонцев, чтобы Барселона впервые с 2015 года выиграла Лигу чемпионов.

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