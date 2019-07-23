PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Барселона предложит Месси новый контракт — ESPN

Руководство Барселоны планирует предложить новый контракт своей звезде Лионелю Месси.

Лионель Месси

Руководство каталонской Барселоны намерено пролонгировать контракт с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси до 2023 года.

Со стороны блаугранас переговоры возглавит президент клуба Хосеп Бартомеу, а интересы 32-летнего аргентинца представит его отец Хорхе.

В нынешнем соглашении Месси с клубом есть пункт о продлении контракта на один сезон, но Бартомеу хочет оставить Месси в команде на четыре сезона. В случае успешной пролонгации, Месси к тому времени исполнится 36 лет.

Читайте: ESPY Award 2019: Месси, Федерер и Ибрагимович среди лауреатов

Также кроме финансовых условий, президент Барсы обещает Месси усиления состава каталонцев, чтобы Барселона впервые с 2015 года выиграла Лигу чемпионов.

Ранее букмекеры назвали фаворитов в борьбе за награду Золотой мяч 2019.

Источник: ESPN

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Forbes назвал самый ценный клуб мира – и это не Барселона или Реал
Официально: Антуан Гризманн – игрок Барселоны
ESPY Award 2019: Месси, Федерер и Ибрагимович среди лауреатов
Бесплатный ужин и вино: ресторан Месси кормит бездомных
Барселона представила гостевую форму в честь 40-летия Ла Масии
Месси могут отстранить на 2 года от матчей за сборную Аргентины
Золотой мяч 2019: букмекеры назвали фаворита
Камеры “выловили” реакцию Месси на вылет из Копа Америка
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка