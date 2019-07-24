Форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и наказан штрафом.

КОНМЕБОЛ обнародовала наказание для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси за удаление в полуфинале Кубка Америки.

Месси вступил в конфликт с чилийским полузащитником Гарри Менделем, который тоже получил красную карточку.

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Решением Южноамериканской конфедерации футбола 32-летний Месси дисквалифицирован на один матч и вынужден будет заплатить штраф в размере в $1500. Решение не подлежит апелляции.

КОНМЕБОЛ пока не решила какие санкции будут наложены на Месси за высказывания после полуфинала и матча за третье место. Вердикт ожидается примерно в течение двух недель.

Напомним, Месси может получить двухлетнюю дисквалификацию за критику Южноамериканской федерации футбола.

Источник: CONMEBOL