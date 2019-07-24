PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Месси получил дисквалификацию и штраф от КОНМЕБОЛ

Форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и наказан штрафом.

Лионель Месси

КОНМЕБОЛ обнародовала наказание для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси за удаление в полуфинале Кубка Америки.

Месси вступил в конфликт с чилийским полузащитником Гарри Менделем, который тоже получил красную карточку.

Читайте: Барселона предложит Месси новый контракт — ESPN

Решением Южноамериканской конфедерации футбола 32-летний Месси дисквалифицирован на один матч и вынужден будет заплатить штраф в размере в $1500. Решение не подлежит апелляции.

КОНМЕБОЛ пока не решила какие санкции будут наложены на Месси за высказывания после полуфинала и матча за третье место. Вердикт ожидается примерно в течение двух недель.

Напомним, Месси может получить двухлетнюю дисквалификацию за критику Южноамериканской федерации футбола.

Источник: CONMEBOL

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стало известно, сколько Месси и Роналду получают за рекламу в Instagram
Барселона предложит Месси новый контракт — ESPN
ESPY Award 2019: Месси, Федерер и Ибрагимович среди лауреатов
Бесплатный ужин и вино: ресторан Месси кормит бездомных
УЕФА опроверг слухи об участии Аргентины в Лиге наций
УЕФА предложил Аргентине выступить в Лиге наций — Fox Sports
Месси могут отстранить на 2 года от матчей за сборную Аргентины
Золотой мяч 2019: букмекеры назвали фаворита
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка