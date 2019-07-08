Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может получить двухлетнюю дисквалификацию за критику Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может получить дисквалификацию сроком на 2 года за критику КОНМЕБОЛ.

После матча за третье место на Копа Америка 2019 Лео обвинил организаторов турнира и арбитров в коррупции, заявив, что судьи помогали хозяевам турнира — сборной Бразилии.

За критику и оскорбления в адрес КОНМЕБОЛ Месси может получить двухлетнюю дисквалификацию.

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Если аргентинца отстранят от матчей за национальную команду, то он пропустит отборочные игры альбиселесте к ЧМ-2022 и не сможет помочь сборной на Копа Америка 2020.

Напомним, сборная Бразилии по футболу в финале Копа Америка 2019 обыграла сборную Перу.