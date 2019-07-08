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Месси могут отстранить на 2 года от матчей за сборную Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может получить двухлетнюю дисквалификацию за критику Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Лионель Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может получить дисквалификацию сроком на 2 года за критику КОНМЕБОЛ.

После матча за третье место на Копа Америка 2019 Лео обвинил организаторов турнира и арбитров в коррупции, заявив, что судьи помогали хозяевам турнира — сборной Бразилии.

За критику и оскорбления в адрес КОНМЕБОЛ Месси может получить двухлетнюю дисквалификацию.

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Если аргентинца отстранят от матчей за национальную команду, то он пропустит отборочные игры альбиселесте к ЧМ-2022 и не сможет помочь сборной на Копа Америка 2020.

Напомним, сборная Бразилии по футболу в финале Копа Америка 2019 обыграла сборную Перу.

Источник: AS

Фото: Dreamstime

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