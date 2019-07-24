Форвард Барселони і збірної Аргентини Ліонель Мессі дискваліфікований на один матч і покараний штрафом.

КОНМЕБОЛ оприлюднила покарання для капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі за вилучення в півфіналі Кубка Америки.

Мессі вступив в конфлікт з чилійським півзахисником Гарі Менделем, який теж отримав червону картку.

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Рішенням Південноамериканської конфедерації футболу 32-річний Мессі дискваліфікований на один матч і змушений буде заплатити штраф у розмірі в $1500. Рішення не підлягає апеляції.

КОНМЕБОЛ поки не вирішила які санкції будуть накладені на Мессі за висловлювання після півфіналу і матчу за третє місце. Вердикт очікується приблизно протягом двох тижнів.

Нагадаємо, Мессі може отримати дворічну дискваліфікацію за критику Південноамериканської федерації футболу.

Джерело: CONMEBOL