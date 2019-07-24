Мадридский Реал обыграл лондонский Арсенал в рамках International Champions Cup.

Реал встречался с Арсеналом в рамках International Champions Cup. Матч прошел в американском Мэриленде на стадионе Федэкс Филд и завершилась победой сливочных после серии пенальти 2:2 (пен. 3:2)

В основное время автором первого мяча стал форвард Арсенала Александр Ляказетт, который на 10-й минуте реализовал пенальти. Через 14 минут Пьер-Эмерик Обамеянг удвоил преимущество канониров. В начале второго тайма Реал сравнял счет. Точными ударами отметились Гарет Бэйл и Марко Асенсио.

Читайте: МанСити громит Вест Хэм: Зинченко и Ярмоленко сразились в Китае

По регламенту турнира дополнительное время не предусмотрено, поэтому команды перешли к серии пенальти, в которой точнее были галактикос 3:2.

В следующем матче Реал 27 июля сыграет с мадридским Атлетико.

Напомним, каталонская Барселона уступила лондонскому Челси в рамках товарищеского матча в Японии.