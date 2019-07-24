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Реал обіграв в серії пенальті Арсенал на International Champions Cup

Мадридський Реал обіграв лондонський Арсенал в рамках International Champions Cup.

Реал Мадрид победил Арсенал

Реал зустрічався з Арсеналом в рамках International Champions Cup. Матч пройшов в американському Меріленді на стадіоні Федекс Філд та завершилася перемогою вершкових після серії пенальті 2:2 (пен. 3:2)

В основний час автором першого м’яча став форвард Арсенала Александр Ляказетт, який на 10-й хвилині реалізував пенальті. Через 14 хвилин П’єр-Емерік Обамеянг подвоїв перевагу канонірів. На початку другого тайму Реал зрівняв рахунок. Точними ударами відзначилися Гарет Бейл та Марко Асенсіо.

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За регламентом турніру додатковий час не передбачено, тому команди перейшли до серії пенальті, в якій точнішими були галактикос 3:2.

У наступному матчі Реал 27 липня зіграє з мадридським Атлетіко.

Нагадаємо, каталонська Барселона поступилася лондонському Челсі в рамках товариського матчу в Японії.

Фото: Getty Images

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