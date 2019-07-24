Мадридський Реал обіграв лондонський Арсенал в рамках International Champions Cup.

Реал зустрічався з Арсеналом в рамках International Champions Cup. Матч пройшов в американському Меріленді на стадіоні Федекс Філд та завершилася перемогою вершкових після серії пенальті 2:2 (пен. 3:2)

В основний час автором першого м’яча став форвард Арсенала Александр Ляказетт, який на 10-й хвилині реалізував пенальті. Через 14 хвилин П’єр-Емерік Обамеянг подвоїв перевагу канонірів. На початку другого тайму Реал зрівняв рахунок. Точними ударами відзначилися Гарет Бейл та Марко Асенсіо.

Читайте: МанСіті громить Вест Гем: Зінченко і Ярмоленко зіграли у Китаї

За регламентом турніру додатковий час не передбачено, тому команди перейшли до серії пенальті, в якій точнішими були галактикос 3:2.

У наступному матчі Реал 27 липня зіграє з мадридським Атлетіко.

Нагадаємо, каталонська Барселона поступилася лондонському Челсі в рамках товариського матчу в Японії.