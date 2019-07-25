Сборная Украины опустилась на одну строчку в обновленном рейтинге ФИФА.

В обновленном рейтинге ФИФА сборная Украины потеряла одну позицию и теперь занимает 25 место. В активе сине-желтых на данный момент 1514 очков.

Первую строчку рейтинга сохранила сборная Бельгии (1746), на вторую позицию поднялась команда Бразилии (1726), а на третьей Франция (1718).

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Наибольшего прогресса в топ-50 достигла национальная команда Алжира, которая победила на Кубке Африки 2019. Алжирцы поднялись на 28 ступенек и разместились на 40 месте.





















Рейтинг ФИФА: сборная Украины потеряла одну позицию / 5 фотографий

Соперник сборной Украины по группе В в отборе на Евро-2020 сборная Португалии опустилась на две ступеньки и теперь занимает шестое место. Сербия тоже опустилась на один пункт и теперь находится на 35 месте. Люксембург на 91 месте, а Литва – 130.

Напомним, апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса.