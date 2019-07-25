PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Рейтинг ФИФА: сборная Украины потеряла одну позицию

Сборная Украины опустилась на одну строчку в обновленном рейтинге ФИФА.

Сборная Украины рейтинг ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная Украины потеряла одну позицию и теперь занимает 25 место. В активе сине-желтых на данный момент 1514 очков.

Первую строчку рейтинга сохранила сборная Бельгии (1746), на вторую позицию поднялась команда Бразилии (1726), а на третьей Франция (1718).

Читайте: ФИФА рассматривает возможность переноса ЧМ-2022 из Катара

Наибольшего прогресса в топ-50 достигла национальная команда Алжира, которая победила на Кубке Африки 2019. Алжирцы поднялись на 28 ступенек и разместились на 40 месте.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Рейтинг ФИФА: сборная Украины потеряла одну позицию / 5 фотографий

Соперник сборной Украины по группе В в отборе на Евро-2020 сборная Португалии опустилась на две ступеньки и теперь занимает шестое место. Сербия тоже опустилась на один пункт и теперь находится на 35 месте. Люксембург на 91 месте, а Литва – 130.

Напомним, апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Если выйдем на Евро 2020, проставлюсь – Яремчук
Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Испанию на Европейских играх
Дело Мораеса: УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга
Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
УЕФА открыл дело против Украины из-за болельщиков
До сентября! Как сборники прощались друг с другом в аэропорту
Футболисты сборной Украины отпраздновали победу в стиле Исландии
Гол Яремчука помог Украине обыграть Люксембург в отборе на Евро 2020
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка